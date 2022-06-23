Tamer Karadağlı’ya Dev Fotoğraf

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Tiyatro ve sinema sanatçısı, usta oyuncu Tamer Karadağlı reklam anlaşması yaptığı Boyut Çelik Kapı firması ile tabiri caizse Türkiye turnesi yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri, ardından da Ankara’ya giden sanatçı şehir şehir dolaşıyor. Çelik kapı firmasının yeni bayii mağazalarının açılışlarına katılan sanatçı en son gittiği Bursa’da da büyük ilgi gördü.

Hayranlarının yoğun ilgili ile karşılaşan sanatçıyı bir de büyük sürpriz bekliyordu. Kentin en işlek caddesi olan Mudanya Bulvarı üzerinde ve Bursa’nın simgelerinden Timsah Arena’nın tam karşısında yer alan mağazanın hemen yan duvarındaki büyük bir billboard reklam panosu üzerine konan fotoğrafı neredeyse Bursa’nın her yerinden görülebiliyor. İki yüz metrekarelik ölçüsü olan reklam amaçlı fotoğrafını gördüğünde şaşkınlık yaşayan sanatçı “Bu gerçekten sürpriz oldu. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük Tamer Karadağlı fotoğrafı. Çok hoşuma gitti” dedi. Boyut Çelik Kapı marka sahibi Hayrettin Aksu ve mağaza sahibi Mehmet Erdoğan ile birlikte açılış kurdelesini kesen sanatçı, daha sonra kendisi onuruna verilen yemeğe katılarak Bursa iskenderi yedi. Bundan sonra da farklı şehirlere gidecek olan Tamer Karadağlı reklam anlaşması yaptığı firmanın açılışlarına katılacak.