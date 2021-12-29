TAMER KARAATEŞ’İN “DÖN DÜNYA”SI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Tamer Karaateş yeni çalışması “Dön Dünya”yı müzikseverlerle buluşturdu. Prodüktörlüğünü Ersan Er'in yaptığı "Dön Dünya" isimli eserin sözü ve müziği Yusuf Özdağ’a ait. Genel Koordinatörlüğünü Utku Bayram'ın yaptığı eserin düzenlemelerini ise Ertuğrul Çelebi yaptı.



Yeni eseri hakkında açıklamalarda bulunan Tamer Karaateş, “Uzun bir süredir üzerinde titizlikle durduğumuz yeni projemizi artık müzik severlerin beğenisine sunduk. Yeni eserimizi alanında başarılı insanlarla yaptık. Amacım her zaman bir önceki projemden daha iyi olmasıdır. Eserim çıktıktan hemen sonra bir çok tanınmış sanatçı ağabeylerimden tebrik telefonu aldım, oldukça beni mutlu etti. Tamer Karaateş'in 2019 yılında müzik severlere sunduğu Gecenin İkisi ve Karadayı eseri de beğeni toplamıştı.