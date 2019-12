TAMARA JOKIC feat. ALP AKMAZ - KEKLİK GİBİ  

HABER: ZAFER TOPRAK

Sırbistan doğumlu, Tamara Jokic Valjevo, Boston’daki Berklee College of Music’ten mezun olmuş New York şehrinde yaşamaktadır. Şarkı söylemenin yanında söz yazarlığı da olan Tamara, sevgisiyle beslendiği; İberyan, Sefarad, Orta Doğu, Yunan ve Balkan müzik türleriyle dünya müziğinde kendi ifadesini yaratma yolunda ilerlemektedir. Akdeniz kültürüne, müziğine ve diline tutkuyla bağlı olan Tamara, Berklee College of Music’ deki çalışmalarının öncesinde Belgrad Filoloji Fakültesinden İspanyolca ve Portekizce bölümlerinden dereceyle mezun oldu. Sonrasında, Javier Limón, Mariza, Amira Medunjanin, Bojan Zulfikarpašić, Michael League, Israel Suárez Piraña, Paul Winter, Jamie Haddad, Matthew Nicholl gibi dünya standartlarındaki müzisyenlerl e çalışma ve konser performansları şansına sahip oldu. Türkü seslendirirken müzikle bütünleştiğini ifade eden Tamara, bir Türküyü bir kez dinledikten sonra ikinci sefer direkt söyleme yeteneğine sahip.

Alp Akmaz, 1992 İstanbul doğumludur ve müzikle 5 yaşında tanışmıştır. Alp'in İlk enstürmanı org tu. Televizyondaki reklam müziklerini taklit ederek müziğe başlayan Alp babasının enstrüman merakından dolayı ayda bir eve yeni gelen enstürmanları tanır ve onları çalmaya çalışırdı. 14 yaşlarında Balaban enstrümanını, Dünyaca ünlü Azeri balaban üstadı Alihan Samedov ile beraber tanıyıp, öğrenmeye başlamıştı.

Balaban enstrümanı üzerine yoğunlaşması sonucu 2011 yılında Haliç üniversitesi halk müziği Balaban bölümünü yüzde yüz bursla kazanmış ve eğitim hayatına konservatuarda devam etmiştir. Mezun olduktan sonra Berklee College of Music’ten davet alarak Boston'da Türk müziği ile ilgili Workshop yapmıştır. Simon Shaheen, Javier Limon, David Fiuczynski, Christiane Karam, Scott Free ve birçok önemli isimlerle beraber çalışma fırsatı yakalamıştır. Stüdyo kayıt çalışmaları ve kendi projeleri yanı sıra Amerikada ki birçok projede ve değişik müzik tarzlarındaki gruplar ile çalışmış, konserlerde misafir sanatçı olarak yer almıştır.

Düzenlemesini Alp Akmaz’ın yaptığı ‘Keklik Gibi’ Türküsünün klip yönetmenliğini de yine Alp Akmaz ve Tamara Jokıc’in yaptı .Tamara Jokıc ve Alp Akmaz ikilisi müziğin kalbinde buluşarak bizlere sunduğu “Keklik Gibi” Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.



TAMARA JOKIC feat. ALP AKMAZ - KEKLİK GİBİ

Söz & Müzik: Anonim

Düzenleme: Alp Akmaz

Klip Yönetmeni: Alp Akmaz & Tamara Jokıc

Download Audio [Wav & Mp3]:Tamara Jokıc feat. Alp Akmaz - Keklik Gibi