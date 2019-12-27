Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114073
ALTIN
289.085
DOLAR
5.9445
STERLİN
7.7756
EURO
6.6222
Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya çıktı
Karadeniz'de alevler söndü, zarar ortaya...
2 ilde eğitime kar tatili
2 ilde eğitime kar tatili
İpekyolu Ödülleri
İpekyolu Ödülleri
İstanbul'un havasını gösteren kule
İstanbul'un havasını gösteren kule
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
İş fırsatları için hemen tıkla!

TAMARA JOKIC  feat. ALP AKMAZ – KEKLİK GİBİ

TAMARA JOKIC  feat. ALP AKMAZ – KEKLİK GİBİ

27 Aralık 2019 Cuma 12:16
6 Okunma
TAMARA JOKIC  feat. ALP AKMAZ – KEKLİK GİBİ

HABER: ZAFER TOPRAK

Sırbistan doğumlu, Tamara Jokic Valjevo,  Boston’daki Berklee College of Music’ten mezun olmuş New York  şehrinde yaşamaktadır. Şarkı söylemenin yanında söz  yazarlığı da olan Tamara, sevgisiyle beslendiği;  İberyan, Sefarad, Orta Doğu, Yunan ve Balkan müzik türleriyle dünya müziğinde kendi ifadesini yaratma yolunda ilerlemektedir. Akdeniz kültürüne, müziğine  ve diline tutkuyla bağlı olan Tamara, Berklee College of Music’ deki çalışmalarının öncesinde Belgrad Filoloji Fakültesinden İspanyolca ve Portekizce bölümlerinden dereceyle mezun oldu. Sonrasında, Javier Limón, Mariza, Amira Medunjanin, Bojan Zulfikarpašić, Michael League, Israel  Suárez Piraña, Paul Winter, Jamie Haddad, Matthew Nicholl gibi dünya standartlarındaki müzisyenlerle çalışma ve konser performansları şansına sahip oldu. Türkü seslendirirken müzikle bütünleştiğini ifade eden Tamara, bir Türküyü bir kez dinledikten  sonra ikinci sefer direkt söyleme yeteneğine sahip.

 

Alp Akmaz, 1992 İstanbul doğumludur ve müzikle 5 yaşında tanışmıştır. Alp'in İlk enstürmanı org tu. Televizyondaki reklam müziklerini taklit ederek müziğe başlayan Alp babasının enstrüman merakından dolayı ayda bir eve yeni gelen enstürmanları  tanır ve onları çalmaya çalışırdı. 14 yaşlarında Balaban enstrümanını, Dünyaca ünlü Azeri balaban üstadı Alihan Samedov ile beraber tanıyıp, öğrenmeye başlamıştı.

Balaban enstrümanı üzerine yoğunlaşması sonucu 2011 yılında Haliç üniversitesi halk müziği Balaban bölümünü yüzde yüz  bursla kazanmış ve eğitim hayatına konservatuarda devam etmiştir. Mezun olduktan sonra Berklee College of Music’ten davet alarak Boston'da Türk müziği ile ilgili Workshop yapmıştır.  Simon Shaheen, Javier Limon, David Fiuczynski, Christiane Karam, Scott Free ve birçok önemli isimlerle beraber çalışma fırsatı yakalamıştır. Stüdyo kayıt çalışmaları ve kendi projeleri yanı sıra Amerikada ki birçok projede ve değişik müzik tarzlarındaki gruplar ile çalışmış, konserlerde misafir sanatçı olarak yer almıştır.

Düzenlemesini Alp Akmaz’ın yaptığı ‘Keklik Gibi’ Türküsünün klip yönetmenliğini de yine Alp Akmaz ve Tamara Jokıc’in yaptı .Tamara Jokıc ve Alp Akmaz ikilisi müziğin kalbinde buluşarak bizlere sunduğu “Keklik Gibi” Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.


TAMARA JOKIC feat. ALP AKMAZ - KEKLİK GİBİ  

Söz & Müzik: Anonim

Düzenleme: Alp Akmaz

Klip Yönetmeni: Alp Akmaz & Tamara Jokıc

Download Audio [Wav & Mp3]:Tamara Jokıc feat. Alp Akmaz - Keklik Gibi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TAMARA JOKIC  feat. ALP AKMAZ – KEKLİK GİBİZafer Toprak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
Mirkelam hayranları Marmara Park’ta buluştu
HASAN YILDIRIM – GEÇ BUNLARI
HASAN YILDIRIM – GEÇ BUNLARI
Zafer Toprak, Rüya Park'da sahne alacak
Zafer Toprak, Rüya Park'da sahne alacak
Bir çocuktu Onur... Hep çocuktu, yine çocuk...
Bir çocuktu Onur... Hep çocuktu, yine çocuk...
Metin Çanak
Metin Çanak
Murat Kekilli'ye Fanlarından Ödül
Murat Kekilli'ye Fanlarından Ödül
IŞIL IŞIL ZELİHA SUNAL
IŞIL IŞIL ZELİHA SUNAL
Yılbaşı Almanya’da, Sevgililer Günü Moskova’da
Yılbaşı Almanya’da, Sevgililer Günü Moskova’da

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans