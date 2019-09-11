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Tadını çıkartıyor

Meryem Sevilen yeni klibi ‘Kibrit’in tadını çıkartıyor

Tadını çıkartıyor

Meryem Sevilen yeni klibi ‘Kibrit’in tadını çıkartıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:48
23 Okunma
Tadını çıkartıyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bugüne kadar yapmış olduğu albümleriyle ses getiren müzik dünyasının sevilen isimlerinden Meyram Sevilen, yeni maxi singeliyle ile görmüş olduğu ilgiden oldukça memnun görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde hayranı Engin Okçu tarafından kendisine hediye edilen ’Kibrit’isimli şarkı için kamera karşısına geçen güzel sanatçı Meryem Sevilen, film gibi klipte yaklaşık 3 gün adeta sette yatıp kalkmıştı. Ferit Çetin Kaya’nın çektiği  klip 1 gün içinde youtube’de 110 bin ‘tık’lanan şarkının mixini Emre Kıral, Arenjesini ise Coşkun Kıvılcım yaptı. Hayranlarından tam not alan Meryem Sevilen, ‘Hayranlarımın olumlu tepkisi beni çok mutlu etti. Klibim ve şarkı büyük ses getirdi. Sosyal medya hesaplarımdan görmüş olduğum bu tepki beni çok mutlu etti. Bu ilgi işime de yansıdı yurt içi ve yut dışından gelen sahne tekliflerine yetişmeye çalışıyorum, ama bu arada yeni klibim için de hazırlıklara başladım’ dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Meryem SevilenKibritKlip
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