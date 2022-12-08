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Suzi’nin “Kördüğüm”ü

Almanya doğumlu olan ve yaptığı Türkçe-Almanca şarkılarla tanınan ,geniş bir kitleye sahip olan  başarılı şarkıcı Suzi (Serpil Yılmaz), yeni şarkısı “Kördüğüm”ü kendi Youtube (Suzi)kanalında ve suzisworl17 adlı Instagram hesabında beğeniye sundu. Rap, arabesk ve deep house tarzda müzik yapan Suzi, yeni çalışmasında Türk ve Batı tarzını harmanladı.

08 Aralık 2022 Perşembe 12:31
Suzi’nin “Kördüğüm”ü

Söz ve müziği Emre Şakar’a, aranjesi ise Şakar ile Candeniz Coşkun’a ait olan şarkıya ünlü şarkıcı, klip de çekti. Bursa’da bulunan 150 senelik tarihi Tahtakale Konağı’nda çekilen klibin yönetmenliğini Amiral üstlendi.

“Kördüğüm” şarkısıyla ilgili konuşan Suzi, müzik dünyasındaki iddiasını da ortaya koydu: “Emre şarkıyı ilk dinlettiğinde arabesk bir şarkıydı. Daha sonrasında çok fazla arabesk, aynı mod şarkı çıktığı için farklı bir şeyler yapmak istedim. Ve deep house tarzına döndürdük. Sözleri zaten çok iyi, Emre içten yazan bir insan. Bunu herkes biliyor ve bu projede arabeskten biraz uzaklaşmak istedim. Böyle farklı bir şey çıktı ortaya. Hem bu şarkımda hem de hazır olan 5 şarkımda önümüzdeki dönemde de göreceğiniz üzere çalıştığım Emre’nin de bu şarkılarla alakalı düşüncesi benimle aynı. Daha önce de olduğu gibi modaya uymak yerine yeni şeyler yapıp diğer insanların buna uyması düşüncemdir.”
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre şakarCandeniz Coşkun
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