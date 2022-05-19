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Suzan Kardeş’in şarkıları öğrencilere burs oldu

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:41
Suzan Kardeş’in şarkıları öğrencilere burs oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Öğrencilere karşılıksız burs vermek için kurulan YEKÜV Vakfı 30. yılını büyük bir etkinlik ile kutladı. Otuz yılda otuz binden fazla öğrenciye destek olan YEKÜV Vakfı, Levent’deki İş Kuleler İş Sanat Konser Salonu’nda Suzan Kardeş konseri ile vakıf yöneticilerini, çalışanlarını, bağışçılarını ve burs alan öğrencilerini bir araya getirerek coşkulu bir geceye imza attı. Gecede YEKÜV başkanı H. Işın Özdemir, vakıf gönüllüsü olan Suzan Kardeş adına eğitim fonu kurulduğu belirtilerek ömür boyunca bu fondan öğrencilere eğitim bursu verileceğini söyledi.

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, YEKÜV Vakfı’nın otuzuncu kuruluş yıl dönümünde Levent’deki İş Kuleler İş Sanat Konser Salonu’nda sahneye çıktı. Şarkılarını vakfın öğrencileri, yönetim kurulu ve bağışçıları için söyleyen sanatçı birbirinden eğlenceli ve coşkulu şarkıları ile dinleyenlerini coşturdu. Konser öncesinde ise vakfa bağışlarda bulunan bağışçılara ve çalışmaları ile vakfa emekleri geçenlere plaketleri verildi. Suzan Kardeş “Geçen yıl YEKÜV Vakfı yönetimi beni evimde ziyaret ederek çok samimi bir şekilde çalışmalarından bahsettiler. Kadınların kurduğu bu vakfın öğrencilere sağladıkları destek çalışmalarından çok etkilendim ve onlara bir konser sözü vermiştim. Bugün de bu sözümü yerine getirmenin gururunu yaşadım” dedi.Gecenin sonunda çiçek ve plaket verilerek teşekkür edilen Suzan Kardeş ise adına eğitim fonu kurulmasından çok etkilendiğini belirterek duygularını gizleyemedi ve gözyaşlarına boğuldu

Önce Vatan Gazetesi

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Suzan Kardeş
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