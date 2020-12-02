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Susma’dan sonra ‘‘Git’’ dedi

02 Aralık 2020 Çarşamba 14:40
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Susma’dan sonra ‘‘Git’’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Renkli sahne dünyasında performansları ile farkını ortaya koyarak adından sıkça bahsettiren Vural, Survivor yarışması ile tanınan Sema Aydemir düeti ‘Susma’ sonrası yeni teklisi ‘Git’i Melodi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı.

Etkileyici melodisi, yalın ve çarpıcı altyapıya sahip ‘Git’in sözü ve müziği Mesut Erbaş’a aranjesi Sait Yıldız ve Cihad Yıldız ait.

Ahmet Denizhan yönetmenliğinde Diyarbakır Zerzavan Kalesi’nde iki günde çekilen şarkının video klibi coğrafyanın el değmemiş muhteşem güzelliğini gözler önüne seriyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Susmadan Sonra Git DediYaşar Şenyüz
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