Susma’dan sonra ‘‘Git’’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Renkli sahne dünyasında performansları ile farkını ortaya koyarak adından sıkça bahsettiren Vural, Survivor yarışması ile tanınan Sema Aydemir düeti ‘Susma’ sonrası yeni teklisi ‘Git’i Melodi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı.

Etkileyici melodisi, yalın ve çarpıcı altyapıya sahip ‘Git’in sözü ve müziği Mesut Erbaş’a aranjesi Sait Yıldız ve Cihad Yıldız ait.

Ahmet Denizhan yönetmenliğinde Diyarbakır Zerzavan Kalesi’nde iki günde çekilen şarkının video klibi coğrafyanın el değmemiş muhteşem güzelliğini gözler önüne seriyor.