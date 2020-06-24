Survivor All Star'ın ilk ismi belli oldu: GİZEM KERİMOĞLU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Survivor’ın başarılı yarışmacılarından Gizem Kerimoğlu tatil için geldiği Alaçatı’da antrenmanlarını eksik etmiyor. Geçmişte yarım kalan ada hikayesini tamamlamak için Survivor All Star’a hazırlanan Kerimoğlu güzel fiziği ile dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor’un önümüzdeki yıl Survivor All Star olarak yapılacağı izleyicilerden gelen yoğun istek üzerine kararlaştırılmıştı. Survivor All Star ile ilgili adı geçen ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu. 2016 yılında Survivor’da yarışan Gizem Kerimoğlu sık sık oyuncu Serenay Sarıkaya’ya olan benzerliğiyle gündeme geliyordu.