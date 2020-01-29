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Sürpriz konuk

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Sürpriz konuk

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:55
27 Okunma
Sürpriz konuk

Son günlerde “Yazık Oldu” isimli yeni single’ı ile adından söz ettiren Pınar Aylin, geçtiğimiz gün Kafa Radyo’da Pınar İnanç Akar’ın konuğu oldu.

 

Annem benim rol modelim

Okulların tatilde olması nedeniyle İstanbul’a kızı Maya ile gelen Pınar Aylin, ilk kez bir radyo programına kızıyla katıldı. Pınar İnanç Akar’ın; “Burada olman bizim için büyük sürpriz oldu. Seni yakalamışken annen hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim?” diye sorması üzerine Maya; “Bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Hep rol modelim annem oldu, onunla gurur duyuyorum” dedi.

Benim Brezilyalı versiyonum

Çok benzediklerinin söylenmesi üzerine Aylin; “Maya esmer, uzun boylu benim Brezilyalı versiyonum” dedi.

Kanguru ve yavrusu gibiyiz

Kızı ile kanguru ve yavrusu gibi olduklarını söyleyen Sanatçı; “Çocuk yetiştirmek bir sanat, çocuklara ne veriyorsanız onu alıyorlar. Allah çocuklarımızı güzelliklerle karşılaştırsın” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yazık OlduPınar Aylin Pınar Inanç AkarMaya
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