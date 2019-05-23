Sürpriz Düet Yarın Geliyor

İSTANBUL- Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi ve kendine has yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem’in birlikte seslendirdikleri “Allah’tan Kork” şarkısı Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Sezen Aksu yine döktürdü

“Allah’tan Kork”un sözü ve müziği; Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem’in kişisel müzik kariyerlerinde çok özel bir yeri olan Sezen Aksu’ya; düzenlemesi ise İlker Bayraktar veAyda Tunçboyacı’ya ait. Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı Aşkın Nur Yengi & Mehmet Erdem düeti “Allah’tan Kork”; 24 Mayıs Cuma günü (YARIN) radyo, tv ve tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle olacak.