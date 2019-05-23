Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
84532
ALTIN
252.564
DOLAR
6.1025
STERLİN
7.7420
EURO
6.8094
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla...
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u...
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da tarih yazdı
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da...
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Sürpriz Düet Yarın Geliyor

 Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem’den sürpriz düet "Allah'tan Kork" geliyor.

Sürpriz Düet Yarın Geliyor

 Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem’den sürpriz düet "Allah'tan Kork" geliyor.

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:07
21 Okunma
Sürpriz Düet Yarın Geliyor

İSTANBUL- Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi ve kendine has yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem’in birlikte seslendirdikleri “Allah’tan Kork” şarkısı Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Sezen Aksu yine döktürdü 

“Allah’tan Kork”un sözü ve müziği; Aşkın Nur Yengi ve Mehmet Erdem’in kişisel müzik kariyerlerinde çok özel bir yeri olan Sezen Aksu’ya; düzenlemesi ise İlker Bayraktar veAyda Tunçboyacı’ya ait. Klip yönetmenliğini Kemal Başbuğ’un yaptığı Aşkın Nur Yengi & Mehmet Erdem düeti “Allah’tan Kork”; 24 Mayıs Cuma günü (YARIN) radyo, tv ve tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle olacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Aşkın Nur YengiMehmet Erdem’Sürpriz DüetAllahtan KorkSezen AksuElif (Günay) HayvalıElif HayvalıKemal Başbuğ’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemal Hünal'dan Şok Dizi Anlaşması
Cemal Hünal'dan Şok Dizi Anlaşması
Sevgilisi Ersay'dan Büşra'ya Övgü
Sevgilisi Ersay'dan Büşra'ya Övgü
Şeşen'lerin En Genç Müzisyeninden Albüm Geldi
Şeşen'lerin En Genç Müzisyeninden Albüm Geldi
Oya Küçümen, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçti
Oya Küçümen, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçti
İsmail YK’dan Yeşilçam Filmi Tadında Klip
İsmail YK’dan Yeşilçam Filmi Tadında Klip
Yemin Dizisi Oyuncusu Can Verel Bakın Hangi Ünlü Spor Yorumcusunun Oğlu Çıktı
Yemin Dizisi Oyuncusu Can Verel Bakın Hangi Ünlü Spor Yorumcusunun Oğlu Çıktı
Öğrencilerin tasarımlarını ünlü mankenler taşıdı
Öğrencilerin tasarımlarını ünlü mankenler taşıdı
Bilgen Bengü 49 yıllık kariyerini taçlandırdı
Bilgen Bengü 49 yıllık kariyerini taçlandırdı
DOĞA RUTKAY'DAN MÜZİK PİYASASINA YEŞİL IŞIK
DOĞA RUTKAY'DAN MÜZİK PİYASASINA YEŞİL IŞIK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans