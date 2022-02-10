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SÜPERSTAR AYAN BABAKİSHİYEVA

Ayan Babakishiyeva Azerbaycan'ın en sevilen, en popüler sanatçılarından birisi.

10 Şubat 2022 Perşembe 19:30
SÜPERSTAR AYAN BABAKİSHİYEVA

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul

Güzel sesi ve zarif kişiliği ile gönüllerde taht kuran sanatçı özelikle genç kuşağın severek dinlediği bir ses. Azerbaycan ve Türkiye'de pek çok büyük konserlere sahne alan Ayan Babakishiyeva alcak gönüllülüğü ile de her zaman takdir toplamış bir isim. Ona Süperstar ünvanı çok yakışıyor.

Gence doğumlu olan Ayan Babakishiyeva çocukluğundan itibaren müziğin içinde. Müziğe piano çalarak başladı.

Dürüstlüğü ve yardım severliği ile de tanınan sanatçı başarı basamaklarını bir bir tırmandı ve müzik kariyerinde hızla yükseldi.

İlk albümü "Rain" büyük bir ses getirdi. Bu albümü ile Bakü Kültür ve Turizm Merkez Müdürlüğü'nden "Yılın En Üretken Şarkıcısı" ödülünü aldı.

Ünlü besteci Kamal Bey tarafından bestelenen, Dmitry Rakhanayev tarafından Dağ Yahudileri'nin diline çevrilen "Nigaranam" isimli şarkıyı seslendirmesi onu müzik kariyerinde onu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Böylece Ayan Babakishiyeva Dağ Yahudileri'nin etnik müziğini profesyonel olarak sunan ilk şarkıcı oldu.

Daha sonra Azerice, Rusça, Türkçe, Musevice ve İbranice olarak 5 ayrı dilde şarkılardan oluşan ikinci albümünü piyasaya çıkardı. Nadir Gafarzadeh ile yaptığı düet Azerbaycan'da en çok dinlenen şarkı olarak tescil edildi.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının konserleri ve televizyon programları büyük bir ilgi ile takip ediliyor.

Elchin Imanov, Agil M. Guliyev, Adalat Shukurov, Punhan Hasanlı, Faig Sujaddinov, Khumar Gadimova, Aygun Beylar ve Hanım İsmayılkızı gibi pek çok değerli isimle çalışan 

Ayan Babakishiyeva, Azerbaycan'ın Süperstar'ı olarak anılıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Ayan BabakishiyevaSüperstarAzerbaycanPopülerSanatçıTürkiyeKORCAN YİĞİTönce Vatan
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