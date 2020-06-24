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Süleyman Seba ve Cem Karaca’ya Babalar Günü Hediyem Olsun!

Cem Karaca, Moğollar ve Erkin Koray ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan Mutlu Arı, Beşiktaş marşını Süleyman Seba’ya, babasına ve Cem Karaca’ya armağan etti.

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:30
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Süleyman Seba ve Cem Karaca’ya Babalar Günü Hediyem Olsun!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Beşiktaş’ın başlattığı “Bırakmam Seni” kampanyasına yazıp bestelediği marş ile destek olan Mutlu Arı’nın Beşiktaş stadında çalan ve resmi youtube kanalında yayınlanan “Ağaçlı Yol” marşı Beşiktaş taraftarları tarafından çok sevildi.

Beşiktaşlılığın babadan oğula miras olduğunu söyleyen Mutlu Arı, Cem Karaca’yla olan güzel bir anısından da şöyle bahsediyor; “Cem baba ile sahneye çıktığımız bir gün bana gel seni Fenerbahçeli yapalım dediğinde Beşiktaşlılığın babamdan miras olduğunu ve bu tutkuyu oğluma da miras bırakmak istediğimi söylemiştim. “Ağaçlı Yol” marşı babama, Cem babaya ve Süleyman Seba’ya Babalar Günü hediyem olsun!”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 24.06.2020 16:42
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SebaCem KaracaBabalar Günü HediyesiMutlu ArıYaşar Şenyüz
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