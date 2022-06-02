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STONELINE, 25’İNCİ YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI

Doğal taş sektöründe Türkiye’nin lider markası olan Stoneline, 25’inci yılını dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ın konseriyle kutladı. Chanel, Hilton, Prada gibi dev markaların da aralarında olduğu dünya devlerinin tedarikçisi olan Stoneline’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayrak, “Bizim hayalimiz dünya markası olmak. Çok iyi bir ekibimiz var bu hedefimiz doğrultusunda sağlam adımlarla ilerliyoruz” dedi

02 Haziran 2022 Perşembe 11:14
STONELINE, 25’İNCİ YILINI FAZIL SAY KONSERİ İLE KUTLADI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ürün çeşitliliği, yüksek ürün ve montaj kalitesi, müşteri odaklı servisi ile fark yaratan, Türkiye doğal taş sektörünün lider markası Stoneline, 25’inci yılını kutladı. Dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ın konser verdiği Zorlu PSM’deki görkemli kutlamaya iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Fazıl Say’ın klasik müzikte dünya çapında başarılı bir sanatçı olduğunu belirten Stoneline Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayrak, Stoneline’ın da dünya çapında bir şirket olmayı hedeflediğini söyledi. Yatırımlarını bu hedef doğrultusunda yaptıklarını kaydeden Bayrak, “Stonline olarak mermer, granit, kuvarsit, yarı değerli taşlar gibi doğal taşların tüm segmentlerinde varız. Bizim hayalimiz dünya markası olmak. Türkiye’de gelebileceğimiz en iyi noktaya geldik. Artık yurt dışında büyümemiz ve dünyamarkası olmamız gerekiyor. Chanel, Hilton, Prada gibi dünya devlerinin tedarikçisiyiz. Daha çok firmayla çalışmak istiyoruz” dedi.

‘Eğitim ve sanata destek vermeye devam edeceğiz’

Şirket olarak eğitim ve sanata destek verdiklerini de ifade eden Mehmet Bayrak, bu desteği birkaç katına çıkaracaklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Bu dünyanın daha iyi olmasını istiyorsak bunun yolunun eğitim ve sanattan geçtiğine; eğitim ve sanatta ilerleyen bir ülkenin her alanda ilerleyeceğine inanıyorum.Türkiye’de çocukların eğitimine dokunmak için birçok projeye destek veriyoruz. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın destekçileri arasındayız. Ayrıca üniversitelerle projeler geliştiriyoruz, onları davet ediyoruz mimarlık ve güzel sanatlar bölümlerine neler yapabiliriz diye hocalarıyla birlikte düşünüyoruz, proje geliştiriyoruz. Öğrenci sergilerine ev sahipliği yapıyoruz. Mimarlığı bitirmiş öğrencilerin iş hayatına girebilmelerini sağlamak amacıyla bir sertifika programımız var. Bütün bu desteklerimizi 2-3 misline çıkarmayı hayal ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
StonelineFazıl SayMehmet BayrakDoğal Taş Sektörü
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