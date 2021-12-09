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Squid Game partisi büyük ilgi gördü

09 Aralık 2021 Perşembe 11:46
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Squid Game partisi büyük ilgi gördü

ASLAN SAYIM 

Eğlence dünyasının gözde mekânlarından Duqqan bu kez de Squid Game partisi ile gündeme geldi. 6 ay gibi kısa bir sürede İstanbul’un en gözde eğlence mekânları arasına girmeyi başaran Duqqan Squid Game partisi düzenledi.

Gece partiye katılanları Duqqan sahnenin işletmecisi Gökhan Reis’in kızı Güneş Naz Reis kapıda karşılarken gece arkadaşlarıyla birlikte eğlencenin tadını sonuna kadar yaşadı.

Kısa sürede tüm biletlerin tükendiği ve büyük izdihamın yaşandığı partide, partiye katılan herkes büyük bir coşkuyla eğlendi. 

Etkinlik öncesi konuşan Duqqan işletmecisi Gökhan Reis Squid Game partisinden sonra başka etkinlikler yapacaklarını, ilerleyen günlerde pijama partisi, La Casa De Papel gibi partilerin bilgisi verilirken Gökhan Reis Duqqan sahnede bir ilke imza atarak yastık savaşı partisi yapılacağı ve bu geceye katılacak herkesin evinden bir yastık getirme mecburiyetinde olacağı partinin müjdesini verdi.

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Squid Game Partisi Büyük Ilgi Gördü
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