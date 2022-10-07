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SOSYOLOG KEVSER AYDIN YANGEL'E YILIN BAŞARI ÖDÜLÜ

Sakarya'da ilk kez düzenlenen YILIN BAŞARI ÖDÜLLERİ, Del Lago Luxury Hotel'de düzenlendi.

07 Ekim 2022 Cuma 10:36
SOSYOLOG KEVSER AYDIN YANGEL'E YILIN BAŞARI ÖDÜLÜ

HABER: HABİB BABAR
 
Sunuculuğunu Uğur Arslan'ın üstlendiği ödül töreninde birçok ünlü isim ve sektöründe başarılı isimler plaketle taçlandırıldı. Kişisel gelişim, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ,pozitif enerji ve meditasyon konularında uzman sosyolog Kevser Aydın Yangel'de ödüle layık görüldü. Ödülünü Uğur Arslan'ın elinden alan Kevser Aydın Yangel yaptığı konuşmada şunları söyledi:
 
TÜM KAPILAR MUCİZEYE AÇILSIN

“Yolların mucize dolu olması için öğretici yolculuğunu seminerlerimiz ile danışanlarımıza ve danışman olarak güzel kalplere dokunmak isteyen kursiyerlere de sunuyoruz. Ülkemizde kişisel gelişim kavramı tam anlamıyla anlaşılmış olmasa da, her kişinin kendi yolculuğunu büyük bir farkındalık ile hayata devam etmesi için çabalamamız gerek. Yolumuza ışık tutarsak hayatımızın her alanı daha keyifli  ve daha donanımlı olacak. Ayrıca birçok insanın  hayatına dokunarak büyük olumlu etkiler yarattığımızın farkına varacağız. Tüm kapılarınızın mucizeye açılması için harekete geçiyoruz. Şans dolu günler bizlerin olsun.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Del Lago Luxury HotelUğur ArslanSosyolog Kevser AydınKevser Aydın
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