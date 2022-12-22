Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.447,23
ALTIN
1.078,29
DOLAR
18,67
STERLİN
22,48
EURO
19,81
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyanet İşleri Başkanlığı 6.200 din görevlisi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 6.200...
Bursa Uludağ Üniversitesi 9 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 9...
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 Araştırma Görevlisi alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi 10...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sosyal medyada gündem Züleyha

Müzik dünyasının yıldız ismi Züleyha, hem konuk olarak katıldığı “Şarkılar Bizi Söyler” hem de TRT’de yayınlanan “Züleyha ile Sınırsız Ezgiler” programlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

22 Aralık 2022 Perşembe 13:11
Sosyal medyada gündem Züleyha

Başarılı şarkıcı Züleyha, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programına konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren sanatçı, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunduğu programda Kürtçe ve Zazaca şarkılar da söyledi. Programın tüm içeriğini kendi hazırlayan ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşayan sanatçıya sosyal medyada destek yorumları yağdı.

PROGRAMINI SAHNEYE TAŞIDI

Züleyha, TRT’de yayınlanan “Züleyha ile Sınırsız Ezgiler” programını da Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde sahneye taşıdı. Programa konuk olan Klinik Psikolog Beyhan Budak, kalabalıklaştıkça yalnızlaştığımızı söyledi. Ruhumuza ve özümüze yatırım yapmamız gerektiğini belirten Budak’ın “Kendi değerimizin farkına varmalı, kendimize zaman ayırmalı, geçmişte yaşadıklarımızın yükünden kurtulmalıyız ki ilerleyip huzurlu olabilelim” sözleri sosyal medyada da ses getirdi.

AĞLATTINIZ BENİ

Züleyha, aldığı tebrik mesajları üzerine Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bana şahane bir akşam yaşatan hem Kanal D'de ekran başında bizlerle olan Şarkılar Bizi Söyler'e hem de Çekmeköy Kültür Merkezi'nde beni yalnız bırakmayan, benimle henüz tanış olan herkese sonsuz teşekkürler. Hoş geldiniz Zelikız'ın dünyasına. Öyle güzel mesajlar atmışsınız ki ağlattınız beni. Size söz veriyorum, gördüğünüz o enerjimi, heyecanımı daima diri tutacağım.”


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ZüleyhaŞarkılar Bizi SöylerZüleyha Ile Sınırsız Ezgiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moda Tasarımcısı Cafer Andıç Dünya Markası Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
Moda Tasarımcısı Cafer Andıç Dünya Markası Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
9'ncu Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
9'ncu Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu
Şahin Kırbıyık, Altın Palmiye Ödülüne Layık görüldü
Şahin Kırbıyık, Altın Palmiye Ödülüne Layık görüldü
Yeliz Yeşilmen doğum günü makyajını her yıl Ceylan Odacıoğlu’na teslim ediyor
Yeliz Yeşilmen doğum günü makyajını her yıl Ceylan Odacıoğlu’na teslim ediyor
ÜNLÜ TÜRK KUAFÖR ALİ AKDURU TÜM DÜNYADA BAŞARISIYLA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
ÜNLÜ TÜRK KUAFÖR ALİ AKDURU TÜM DÜNYADA BAŞARISIYLA SES GETİRMEYE DEVAM EDİYOR
MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR
MÜZİĞİN NABZINI “50 FIFTY” TUTUYOR
Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” diyor
Funda Bozkurt “Bir Bilen Varsa” diyor
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR
AŞKIN TADI İZLENMEYE HAZIR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول