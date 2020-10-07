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SONU AYNA’ dedi…

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:02
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SONU AYNA’ dedi…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle farklı müzik türlerinde çalışmalar yapmaya başlayan Ali Dündar, genç rapçi AsrınKan ile feat yaptığı yeni single’ı ‘SONU AYNA’yı Locca Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı. Müzik hayatının farklı dönemlerinde Müslüm Gürses gibi usta isimlerle çalışan Ali Dündar, rapin başkaldıran tavrının içinde his yüklü vokali ile başka seslerin arayışında çerçevesini genişletiyor. Sözleri Ali Dündar, Asrın Kan’a müziği Ali Dündar’a ait ‘Sonu Ayna’ın düzenlemesini Fırat Deniz Haznedaroğlu yaptı. Minimal ve zengin müzikal çeşitliliğine sahip şarkının mix’ini Utku Ünsal mastering’ini Emre Kıral üstlendi. Son dönemin arabesk rapteki en usta işlerden birine imza atan ikili, yeni bir akımın başlangıcını yaptı. Hem sözleri hem de eski bir kağıt toplama fabrikasında Atabey Kayacı yönetmenliğinde çekilen klibi ile 2020’de en çok dikkat çekecek işlerden bir olmaya aday ‘Sonu Ayna’ sonrası ikili yeni bir şarkı daha yayınlayacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SONU AYNA Dedi…Yaşar Şenyüz
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