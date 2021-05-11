Son klipleri ile yine dikkatleri üzerlerine çektiler!

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Verilen tepkiye Lewo’dan yanıt gecikmedi!

Uzun yıllardır müzik piyasasını kasıp kavuran başarılı rap sanatçısı Lewo’nun, Naci Berktaş ile birlikte yaptıkları sosyal içerikli “Eyvallah” isimli şarkıya çektikleri klibe sosyal medya üzerinden bazı kişilerden tepki geldi.

Mahallenin iki delikanlısının uyuşturucuya ve biruyuşturucu satıcısına karşı verdikleri mücadeleyi anlatan klip, uzun yılların ve günümüzün büyüksorunu olan konuya değinilmesinin yaratmış olduğu rahatsızlık sebebiyle bazı kişilerden olumsuz eleştiriler aldı. Bunun yanı sıra olumlu söylemler de bi’hayli fazlaydı.

“Uyuşturucuya hayır,” temalı klibin belli bir kesimden aldığı eleştiri ve tepkilere tanınmış rapçiLewo, şu sözleri ile karşılık verdi: “Klipte torbacı avlamamız her ne kadar birilerinin zoruna gitse de,bu müziği haysiyetiyle icra etmeye devam edenler var ve hep de olacak. Daha fazla mesaj isteyen arkadaşlar ‘Bitti bu fasıl’ı da dinleyebilirler. Birileri kliplerinde içtikleri uyuşturucuları överken, birileride o uyuşturucuyu satanları avlar, aramızdaki fark bu! Ülkenin çok daha önemli problemleri var,meziyet ve kafanızı biraz daha bu yönde yormanız sizi uzun vadede daha kalıcı yapar. Gerçek problemlere odaklanın ve helikopter olmaya özenmeyin. Ohelikopterler eninde sonunda düşüyor gençler. Temiz ve sağlıkla kalın...”

Altyapısı (Beat) Erhat Elban’a ait olan klibin, MixMastering’ini Yasin Şaşmaz ve Turgay Poyraz Yıkılmaz, Yönetmenliğini Mert Dan, Backstage/Fotoğraf çekimlerini Mahir Oktay Aydemir, Drone Operatörlüğünü DoğukanKoyuncuoğlu gerçekleştirdi. Klipte yer alan oyuncular ise Ali Atakan Şimşek, Mehmet Dan, Yusuf Diyarbakır ve Müjdat Zilif. Kemanda Gökhan Maraş ve Enstürman düzenlemede de Oğuz Kalfa’nınyer aldığı klip uzunca süre adından söz ettireceğe benziyor.