Songül Kaya " Seni Çok Seviyorum " dedi !     

HABER: SEDAT SARIKAYA

Listelerde üst sıraları zorlayacak şarkısının söz yazarlığını Metin Yılmaz'ın ve Müziğini Oğuz Boran'ın yaptığı "Seni Çok Seviyorum" adlı eserle Songül Kaya sizlerin karşısında. Geçmişte çok severek dinlediği bu eseri, Cıwan Ayaz aranjörlügüyle birlikte daha batı tarzı enstrümanlar kullanılarak yeni bir hava katarak yorumladı. Bu çalışmaların sonunda Bigsanat Media Prodüksiyon ile birlikte yönetmenliğini Ouuzo'nun yaptığı güzel ve hikayesi olan bir klip çalışması gerçekleştirdi.

Şarkı ve klibi bir bütün olarak ele aldığımızda güzel ve farklı bir çalışma ortaya çıktığına inanıyor. Bu şarkıyla birlikte; insanların yüreğinde gizlenen aşkları, sevdaları ve hayalleri bu şarkıyla dillendirmeye çalıştı. İnsan hayatında sevginin ve sevebilmenin iyileştirici yönünü , yıllar geçse de sevgilerin hayatımızda tükenmediğini ve bir şekilde hayatımızın ileri dönemlerde bir şekilde var olduğunu göstermeye çalıştı. Bundan sonraki müzik çalışmalarında ister coşku dolu olsun, ister hüzünlü olsun, amacı; haksızlığa uğrayan, şiddete maruz kalan, öldürülen kadınlar başta olmak üzere tüm insanlara ulaşmaktır. Kendi ailesinde erkek şiddetiyle kız kardeşi Mutlu Kaya'nın yaşama umudu elinden alındı ve bir diğer kız kardeşi Dilek Kaya’nın ise bir Cani tarafından yaşamına son verildi.

Songül Kaya yaşadığı bu travmalar karşısında güçlü kalarak kadın hakları ile ilgili bir çok çalışmada aktif rol oynadı, bu güçlü duruşu herkese göstermek ve tüm kadınlarımızın daha güçlü bir şekilde hayatın içinde aktif rol oynamalarına örnek olmak amacıyla müzik hayatına atıldı.