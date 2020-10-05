SONER SARIKABADAYI NİKAH MASASINA OTURDU

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Soner Sarıkabadayı uzun süredir birlikte olduğu model Madelein Lopez ile nikah masasına oturdu.

Sade bir nikah ile dünya evine giren Soner Sarıkabadayı ve Madelein Lopez’in yakın zamanda doğacak bebeklerinin patiklerini de nikah masalarına koymaları dikkatlerden kaçmadı. Pandemi nedeniyle Soner Sarıkabadayı'nın evinde gerçekleşen nikaha 10 kişi katıldı.

Hasan adını verecekleri oğullarını birkaç gün içinde kucaklarına alacak olan çift çok heyecanlı olduklarını dile getirmişti.