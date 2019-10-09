SONER ARICA’DAN YAZA VEDA PARTİSİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bol bol fotoğraf çektirdi

Sahne programıyla izleyenlere eğlenceli bir gece yaşatan Soner Arıca, gecenin ilerleyen saatlerinde hiçbir hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

3 günde 7 video klip

Arıca “Dönemem”, “Kapını Çalan Benim”, “Adın Bahardı” gibi sevilen şarkılarına Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Çanakkale’nin antik kenti Assos ve Kazdağları’nın eteklerinde yer alan Küçükkuyu’nun Manici Kasrı, Yeşilyurt Köyü, Ayvacık Sahili bölgelerinde 3 günde 7 video klip çekti.

Masraftan kaçınmadı

Sanatçı, sevilen şarkılarını kısa aralıklarla kendi kanalı üzerinden, hiçbir masraftan kaçınmadan hazırladığı yeni ve özel videolarla sevenlerinin beğenisine sundu.