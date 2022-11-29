﻿“Sonbahar Rüzgarları”na Rec Rocero yorumu

Işık, daha önce Hüner Coşkuner, Ajda Pekkan ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin de seslendirdiği “Sonbahar Rüzgarları” adlı şarkıyı yeniden yorumladı. Sözü Erkan Yurdaer, müziği Yıldırım Gürses imzası taşıyan şarkının aranjesini Eser Taşkıran yaptı. Rec Rocero, şarkının klibi için de kamera karşısına geçti. Sonbaharda aşkın duygusallığını tasvir eden klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Ünlü müzisyen, şarkıyı ve klibini yıllar önce kaybettiği, Barış Manço’nun da uzun yıllar vokalisti olan eşi Paula’ya ithaf ettiğini söyledi. Video klip Rec’in Dünyası YouTube kanalında yerini aldı.