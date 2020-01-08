Sonay Öztan Gökhan her hafta sonu CNN Türk’te

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sosyetenin ve ünlülerin diş hekimi olarak bilinen Sonay Öztan Gökhan, CNN TÜRK Televizyonunda gerçekleştirilecek olan ‘KLİNİK’ adlı programla her hafta Cumartesi ve Pazar günleri ekranlarda bizlerle olacak.

Bir çok ünlünün ve sosyetenin tanınmış isimlerinin en çok tercih ettiği diş hekimi olarak bilinen Sonay Öztan Gökhan artık her hafta sonu 2 gün, saat 15:00 da CNN Televizyonunda gerçekleştirilecek olan Klinik adlı programda seyirci ile buluşacak. Sonay hanım bu programda birbirinden değerli, konusunda uzman olan hekim arkadaşları ile dünyada tıptaki yeni gelişmeler ve uygulamaları konuşup halkı bilinçlendirecek. Zaman zaman sanat ve sosyete dünyasından ünlü isimleri de programında ağırlayacak olan Sonay hanım; Bu programda hekim arkadaşlarımla birlikte halkımızın anlayacağı dilde tıpta ve ilaç sektöründeki yeni gelişmeler ve güncel hastalıklar konusunda bilgiler vereceğiz. Dedi. CNN stüdyolarında çekimleri başlanan programın Sunuculuk görevini de üstlenen Sonay Öztan Gökhan Klinik adlı programın dış yapım olup Egopromedya tarafından hazırlandığı bilgisini verdi.