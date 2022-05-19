‘‘SON ŞANS’’ Çekimleri sona erdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Taş Mektep, Ankara Yazı, Sadece Bir Gece, Eyvah Kocam, gibi gişede başarılı dönüşler alan Statü Film yeni jenarasyon evlilik ilişkilerine ışık tutacak bir romantik aşk hikayesi filmini tamamlandı. İstanbulun değişik yerlerinde çekilen filmin senaryosunu Sinan Biçici’nin yazdığı Son Şans filmininYönetmen Koltuğunda ise Avrupa Yakası ve Yalan Dünya adlı diziler ile Türk seyircisinin gönlünü feth eden isim olan jale Atabey imzası var. Başlıca rollerini Gürgen Öz,Öykü Çelik,Hakan Mericliler, Duygu Mercan, Cansın Özyosun, Elif Aysu, Hakan Eksen ve Ferdi Dursun’unpaylaştığı projenin Kast Direktörlüğü ise Fatoş Yılmaz’a teslim edilmiş. Konu hakkında bilgi veren Statü filmin ortakları Galip Güner ve Elin Ecealp; Biz pandemi sürecindeki boşluğu fırsat bilerek arka arkaya yeni projeler ürettik, geçtiğimiz ay Sadece Bir Gece’yi vizyona soktuk. Bu sezon tamamlamış olduğumuz Aşkın Ömrü, Soygun ve İlişki Doktoru adlı üç tane filmimiz vizyona girecek, şu anda da İşin Aslı ve Son şans adlı iki projemizin çekimlerine tamamladık, yakında bunlarında montajları tamamlanır ve hemen ardından 2023 te vizyona girecek olan Patroniçe ve Cumhuriyet adlı projeler için yoğun bir şekilde süren çalışmamızı hızlandıracağız. Dediler.

Yeni Projeler Öncesi Arnavutköy Yalı Balıkta Bir Araya Geldiler

Son Şans’ın yapımcıları Statü film ve proje ortakları Fanatik film’in sahipleri dün gece Arnavutköy Yalı Balık’ta Mardin’den gelen iş insanı misafirleriyle birlikte bir araya gelerek Mardin’de çekilecek yeni film projeleri üzerine yemekli bir iş görüşmesi gerçekleştirdikleri öğrenildi. Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi sevilen uzun soluklu dizilerin ünlü yönetmeni; Jale Atabey, Senaryo yazarı Şeyda Delibaşıyanı sıra Öykü Çelik, Hakan Meriçliler, Duygu Mercan ve Kıvanç Baran gibi ünlü oyuncularında katıldığı gece geç saatlere kadar sürdü.