Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi coşturdu

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Altın Kelebek ödül töreninde yılın en iyi çıkış sanatçısı ödülünü alan son dönemin parlayan genç yıldızlarından olan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi Ebru Yaşar ile birlikte “İçime Ata Ata” adlı şarkı için yaptıkları düetin yayınlanmasının hemen ardından İstanbul’un gözde eğlence mekânlarından biri olan Duqqan’da sahne aldılar. Yoğun ilginin olduğu gecede birçok müziksever Duqqan sahnesi önünde uzun kuyruklar oluşturdukları gözlendi. Program öncesinde Duqqan işletmecisi iş insanı Gökhan Reis, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisine sahnelerinde olmalarından dolayı teşekkürlerini sunarken başarılarından dolayı tebrik etti. Duqqan sahnesinin işletmecisi Gökhan Reis’in eşi Şebnem Reis Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’u izlemeye gelirken genç sanatçılara başarılar diledi.