SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin’in, sahnesinde sokak sanatçılarını ağırladığı “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseri 1 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlandı.

Yeni Yılın İlk Konseri Erol Evgin’den geldi “Yine de Güzeldir Yaşamak”

İş Sanat yeni yılın gelişini Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin’in, sahnesinde sokak sanatçılarını ağırladığı “Yine de Güzeldir Yaşamak” konseriyle kutladı. Dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş altın şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde çok özel bir yere sahip olan Evgin, sevilen şarkılarını yaşadığımız zorlu süreçte işsiz kalan müzisyen ve müzik sektörü çalışanlarına dikkat çekmek için Sokak Sanatçıları; Grup Subway, Vapurdakiler, Yasemin Yüksel, Grup Salve, Grup Kök ile birlikte seslendirerek birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi, İş Sanat’a özel hazırlanan konser 1 Ocak akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ücretsiz yayımlandı ve sezon sonuna kadar da izlenebilecek.

“Sokak bizim için özgür bir sahne” diyen Sokak Sanatçılarıyla bu özel projede bir araya gelen Erol Evgin; “Umutsuzluk bulaşıcıdır. Umut ise dalga dalga yayılır. Sanat umut demektir. Bu zorlu günlerde bu konser herkese umut olsun. Her şeye rağmen ‘Yine de Güzeldir Yaşamak’ dedi.