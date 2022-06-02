Şöhretler Karması Kıbrıs’ta

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Batmazoğlu Futbol Masterler Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 9. su düzenlenen Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’na Türkiye’den Fenerbahçe Masterler,Galatacity Masterler ve Şöhretler Karması olmak üzere üç ayrı takım katılım gösterdi.

Batmazoğlu Holding sahibi Kemal Batmazoğlu’nun ev sahipliği yaptığı turnuvaya Tuncay Şanlı, Hami Mandıralı, Evren Turhan, Şenol Fidan, Papen Mustafa, Erhan Albayrak, Engin Baytar, Cemil Turan, Cem Karaca, Benhur Babaoğlu, Altan Aksoy gibi isimler katılım gösterdi.Galatacity takımının şampiyon olduğu bu turnuva da sarı kırmızılı takımın kupasını KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin TATAR takdim etti. Sporun birleştirici bir unsur olduğunun altının çizildiği bu turnuva da dört takım arasında mükemmel bir dostluk örneği sergilendi. TRT Spor’un sevilen spikerlerinden Hünkar Mutlu ve yine TRT Spor’un başarılı yorumcusu Evren Göz’ünde yer aldığı turnuva da trübünlerde ve sahada çok renkli saatler yaşandı. Şeniz Ulusoy’un da medya koordinatörlüğünü gerçekleştirdiği turnuva yavru vatan da ve Türkiye de geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar turnuva da yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin dostlukları pekiştirdiği ve gençlere iyi bir örnek olduğu yolunda açıklamalarda bulundu.