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‘SİYASETİN AĞABABASINI YAPARIM’

YARATAN KADINLAR PLATFORMUNA KONUK OLAN YEŞİM SALKIM ‘SİYASETİN AĞABABASINI YAPARIM’ DEDİ

01 Temmuz 2020 Çarşamba 16:23
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‘SİYASETİN AĞABABASINI YAPARIM’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ 

Ankara’da iki kafadar kadın tarafından kurulan ve çok kısa zamanda yüzlerce üyeye ulaşan Yaratan kadınlar platformunun istagram hesabında sürdürdüğü canlı yayınların bu haftaki konuğu Yeşim Salkım oldu. Soru üzerine Deli mavi şarkısının hikayesini bir kere daha anlatan Salkım kadın ve kadın hakları konusunda izleyicilere ateşli konuşmalar yaptı. Bir izleyicinin sanatçılar siyaset yapmamalı demesine kızan güzel şarkıcı; Bak kardeşim, bak can kardeşim ben siyaset yapmıyorum, ben kadınların hakları için bir mücadele içersine girdim. Lütfen bunu doğru anla, bir deniz yıldızını dahi kurtarsak kar kardır. Seni ciddiye alıyorum, seni önemsiyorum ve sana diyorum ki, ben siyaset yapmıyorum istersemde o siyaseti o meclistekilerin ağababasını yaparım. Biz yaparız de. Sanatçılar onu yapamaz bunu yapamaz deme, sanatçı toplumu yönlendiren insandır. Diyerek bir ders verdi. Yeşim Salkım’ın kadın hakları konusunda ki derin felsefi yaklaşımı, programın sunucuları ve Yaratan Kadınlar Platformu kurucuları Gonca Güzeloğlu ve Burcu Şenkal, ile yayına katılanlar tarafından takdirle karşılandı…

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim SalkımSiyasetAğababaYaşar Şenyüz
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