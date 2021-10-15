Sırbistanlı güzel Kristina Pantelic adından söz ettirmeye devam ediyor!

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Sırbistanlı ünlü manken Kristina Pantelic, yaptığı katalog ve marka çekimlerinden sonra şimdide adını yarattığı tasarımlarla duyurmaya hazırlanıyor.

İtalya’da moda tasarımı öğrenimi gören güzel manken, son 10 senedir sürekli Belgrad ve İstanbul arasında iş seyahatleri yapıyor. Bugünlerde sık sıkİstanbul’a gelen modelin bu ziyaretlerin sebebi belli oldu.

Tasarımları kendisine ait olan KEYLINGERIE iç giyim markası yaratan başarılı manken her fırsatta İstanbul u ve Türk insanını sevdiğini dile getiriyor.

Daha önce birçok güzellik yarışmasında derece alan Sırp model, özel hayatı hakkında ise sır vermiyor.Güzel model, yarattığı marka ve kendisinden önümüzdeki günlerde de sıkça bahsettireceğe benziyor.