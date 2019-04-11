Sinema’ya göz kırpıyor

İSTANBUL / HİLAL VARDAR

YAPIMCI VE YÖNETMENLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN TAMAR ONER

SİNEMA’YA GÖZ KIRPIYOR

Bir çok dizi ve sinema filminin kamera arkasında, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamasında çalışan Tamar Oner bu aralar kamera arkasından kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Bu amaçla hazırlattığı web sitesi için ünlü moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz’ün kamerasına poz veren Oner’in fotoğraf çekimi çok başarılı geçti.

Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu dondurup kendini dizi ve sinema setlerinin içinde bulan Tamar Oner bu aralar oldukça heyecanlı.

Dizilerde ve Sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamasında çalışarak ciddi bir tecrübe edinen Oner, bu işleri yaparkan düzgün fiziği ve güzelliği ile birlikte çalıştığı yönetmenlerin, yapımcıların neden oyuncu olmuyorsun, hadi sana da bir rol yazalım tekliflerine yıllarca gülüp geçmiş ama son zamanlarda gelen çok ciddi tekliflerle karşılaşınca neden olmasın diyerek gelen teklifleri incelemeye almış.

Daha önce hatır gönül için rol aldığı bir kaç reklam filminde kamera karşısında kendini daha rahat ve mutlu olduğunu hissettiği için madem bu işe niyet ettim bari tam olsun diyerek ilk önce bu işin ustalarından profesyonel oyuncu desteği alıp bir manejer ile anlaşmış.

Kendisine bir web sitesi yaptırmak için ünlü moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz’le anlaşarak onun kamerasına poz veren Oner, fotoğraf çekimleri sırasında kendine olan güveni sempatik ve neşeli tavırları ile de tüm ekibin sevgisini kazanmayı da başardı. Görünen o ki yakın zamanda Tamar Oner adını çok sık duyacağız.