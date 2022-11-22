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Sinemanın son jönü Tolga Yüce

Başarılı oyuncu Tolga Yüce beyazperdeye damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yüce çok yakında dört yeni filmle seyirci karşısında olacak.

22 Kasım 2022 Salı 10:54
Sinemanın son jönü Tolga Yüce

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tolga Yüce sinemada dört koldan iddialı geliyor! Beyazperdenin son dönemdeki en başarılı ve en yetenekli oyuncuları arasında yer alan Yüce, dört yeni filmle sevenlerinin karşısına çıkacak. “The Hope”, “İntikam Oyunları”, “Direniş Devlet” ve “Kalp Estetiği” adlı filmler çok yakında seyirciyle buluşacak.

DÜNYA TANIYACAK

Tolga Yüce, Türkiye-Amerika ortak yapımı “The Hope” filminde yapımın en önemli karakterlerden birine hayat verdi. Film şubat ayında Türkiye ve Amerika’nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Orta Doğu’da da vizyona girecek. Yüce’nin başarılı oyunculuğunu bu yapım sayesinde tüm dünya görecek.

SETTEN SETE KOŞTURUYOR

“İntikam Oyunları”, “Direniş Devlet” ve “Kalp Estetiği” filmleri de 2023 yılında vizyonda olacak. Oyunculuğunu geliştirmek adına çok çalıştığını dile getiren Tolga Yüce, yeni yılda da setten sete koşturmaya devam edecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tolga Yüce
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