Sinema Güzeli seçildi

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

60’ların ve 70’lerin efsane yarışması, Sinema Güzeli’nin günümüz versiyonu Bonne Vie dergisi tarafından gerçekleştirildi.

Yarışmacıların oldukça heyecanlı olduğu gecenin sonunda bayanlarda birinciliği Tümay Özokur Akademi’den Seyhan Taşdemir kazanırken, ikinciliği Miray Çelik kazandı.

Üçüncülüğü ise jüriden eşit puan alan Lara Domaç ve Bahar Gençalp paylaştı. Erkeklerde ise birinciliği Yedi Sanat Akademi’den Çağdaş Karanfilci kazanırken, ikinciliği Mustafa Bademoğlu, üçüncülüğü de Yiğit Selvi aldı.