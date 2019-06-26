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Sinema Güzeli Özlem Selanik'ten 44.000 kişi ile Ekrem Başkana Destek

1991 Yılında Altın Güvercin Sinema Güzeli seçilen Özlem Selanik sosyal medya da kurmuş olduğu grup ta bulunan 44.Bin kişiyi aşan bir toplulukla, seçimler boyunca Ekrem İmamoğlu’na destek verebilmek için gece gündüz çalıştı.

Sinema Güzeli Özlem Selanik'ten 44.000 kişi ile Ekrem Başkana Destek

1991 Yılında Altın Güvercin Sinema Güzeli seçilen Özlem Selanik sosyal medya da kurmuş olduğu grup ta bulunan 44.Bin kişiyi aşan bir toplulukla, seçimler boyunca Ekrem İmamoğlu’na destek verebilmek için gece gündüz çalıştı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:09
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Sinema Güzeli Özlem Selanik'ten 44.000 kişi ile Ekrem Başkana Destek

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Toplamda 10 kişilik gönüllü yönetici ile birlikte Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Facebook ta kapalı bir grup kuran ve 44 Bin kişilik bir üye sayısına ulaşan ‘Sevgili Başkanımız Ekrem İmamoğlu’ grubunun kurucusu sanat dünyasından çok tanıdık bir yüz olan Özlem Selanik. İlk kazanılan seçimin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında grubun adını ‘Seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu’ gönüllüleri grubu, olarak değişererek desteğini sonuna kadar sürdüren grup üyeleri, seçimden bir gün önce bir araya gelerek seçim günü yapacaklarını son defa planlayarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Tamamen gönüllülük esası ile emek veren Atatürk aşığı bu on kişi hiç bir beklentisi olmadan seçim öncesinde sosyal medyada hazırladıkları görsellerle milyonlarca kişiye ulaştırarak Ekrem İmamoğlu’nun projelerini anlattılar. Grubun Kurucu Başkanı olan Özlem Selanik dışında grupta kurucu üye ve yönetici olan Yaşar Şenyüz, Nilan karagülle, Nurhan Karagülle ve Burcu Şenkal, dışında Bircan Yıldırım, Sibel Ozan, Kemal Aği, Naz Selanik ve Hilal Vardar‘da görev alıyor. Grup yaptığı paylaşımlarda asla rakiblerine karşı hiç bir karalama kampanyası yapmadan Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen ılımlı bir dil kullanarak sosyal medyada ilgi ile takip edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinema Güzeli Özlem SelanikDestekYaşar ŞenyüzEkrem İmamoğlu
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