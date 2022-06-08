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Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar

Pazar günü bütün ülkede LGS sınavları gerçekleştirildi, aylardır bu sınava hazırlanan milyonlarca genç talebe sınav sonrasında omuzlarına yüklenen sınav stresinden kurtulmak için değişik yollara başvurdular. Kimileri AVM’lerde pizza yada hamburger partisi verirken, kimileri de sinema yada tiyatroya gitmeyi tercih ettiler.

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:44
Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çekmeköy Çavuşbaşında bulunan İNO İleri Nesil Okulları öğrencileri, Taşdelen MesireAlanındaki ormanın içinde bulunan macera parkında buluşarak ağaçların üzerilerine kurulan parkurlarda heyecan dolu saatler geçirerek sınav streslerini attılar. Aynı zamanda doğum gününde sınava giren arkadaşlarının doğum gününü de kutladılar. Okullar tatile girdikten sonra her biri farklı farklı okullara dağılacak olan öğrenciler, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Önce Vatan Gazetesi

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