Sınav Stresini Ağaçların Tepelerinde Attılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çekmeköy Çavuşbaşında bulunan İNO İleri Nesil Okulları öğrencileri, Taşdelen MesireAlanındaki ormanın içinde bulunan macera parkında buluşarak ağaçların üzerilerine kurulan parkurlarda heyecan dolu saatler geçirerek sınav streslerini attılar. Aynı zamanda doğum gününde sınava giren arkadaşlarının doğum gününü de kutladılar. Okullar tatile girdikten sonra her biri farklı farklı okullara dağılacak olan öğrenciler, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.