Sinan'ın uğuru Sibel’in Zirvesi

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Usta sanatçı Sibel Can uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı ‘Hayat’ isimli albümünü sonunda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Usta sanatçı Sibel Can uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı ‘Hayat’ isimli albümünü sonunda müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 şarkılık bir albümden oluşan projede son yılların en çok üreten sanatçısı Sinan Akçıl’ın üç tane bestesi bulunuyor. Usta sanatçı bu albümde en çok Sinan Akçıl’ın uğuruna inandığını ve albümün çıkış şarkısı olarak da 'En Büyük Aşkım' isimli slow şarkısına klip çektiğini dile getirdi. Klip kısa sürede tüm müzik platformlarında en çok indirilen ve en çok izlenenler arasında yer alarak Top 50 listesinde bir numaraya yükselerek zirveye oturdu.