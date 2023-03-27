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Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi filminde

Âlim Yapım ve Kazteleproduct’ın ortak yapımcılığını üstlendiği “Mitat” filmi 7 Nisan’da seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. 

27 Mart 2023 Pazartesi 10:54
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Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi filminde

HABER: DİNÇER KARACALAR

Filmin yönetmen koltuğunda Süleyman Arda Eminçe’nin oturduğu, başrollerini Kadir Doğulu, Sinan Albayrak, Bülent Çolak,  Beyti Engin, Dilek Serbest, İpek Filiz Yazıcı’nın üstlendiği film, Doğu Yücel'in polisiye kara mizah kitabı ''Kimdir Bu Mitat Karaman?” ’dan uyarlandı. Ekranların ve tiyatro sahnesinin sevilen oyuncusu Sinan Albayrak filmde çok konuşulacak bir karaktere imza atarken, komedi filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Bülent Çolak ise hayranlarını kahkahaya boğacak. Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan ve silik bir adam olan Mitat Karaman'ın bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla alt üst olan hayatını anlatan film, şimdiden merak uyandırıyor. Sürükleyici polisiye ve güçlü bir kara komedi türündeki film, sinema salonlarını harekete geçireceğe benziyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Arda EminçeKadir DoğuluKimdir Bu Mitat KaramanMitat
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