Sinan Akçıl'ın son sesi...

HABER: DİNÇER KARACALAR



Talha, yıllar önce Burak Kut'un seslendirdiği 'Bebeğim' adlı ilk single'ın ardından Söz ve Müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Sultanım' adlı şarkısıyla dinleyici ile buluştu. Talha'nın klibi Beykoz Kundura fabrikasında 3 farklı planda akustik formatta 6K teknolojisiyle Umut Kumral Devecioğlu tarafından çekildi. Şarkı söylemek, sahneye çıkmak hayatı boyunca hayali olduğunu belirten Talha, 'Sesimi dinleyen siyaset değil müzik yapmalısın diyor bende hayallerimin peşinden iddialı bir şekilde yol almaya devam edeceğim. Bana bu hayalimin gerçekleşmesinde yanımda olan Sinan Akçıl'a teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.