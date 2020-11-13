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Sinan Akçıl: Ben de insanları güzelleştirmek istiyorum

Güzellik sektörünün başarılı girişimcilerinden Neslim Güngen, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirinin 22’nci şubesini Nişantaşı’nda açtı. Açılış davetine katılan Sinan Akçıl, büyük bir sürpriz yaparak şubeye ortak olacağını açıkladı: “Ben de insanları güzelleştirmek istiyorum.”

13 Kasım 2020 Cuma 11:20
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Sinan Akçıl: Ben de insanları güzelleştirmek istiyorum

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başarılı işkadını, güzellik ve estetik uzmanı Neslim Güngen, kendi adını taşıyan güzellik merkezi zincirine yeni bir halka daha ekledi. Neslim Güngen Güzellik Merkezi’nin 22’nci şubesi, Nişantaşı’nda hizmete girdi. Açılış, 9 Kasım Pazartesi günü sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen renkli bir davetle gerçekleşti.

SEKTÖRÜN EN İYİSİ

Yeni şubenin açılışına katılan ünlü isimler arasında Sinan Akçıl da vardı. Neslim Güngen’le birlikte kameraların karşısına geçen sanatçı, sürpriz bir açıklama yaptı. Nişantaşı şubesine ortak olmak için Neslim Güngen’le görüştüğünü söyleyen Akçıl, “Ben de insanları güzelleştirmek istiyorum” dedi. Kendi mesleğinin yanında, son dönemde revaçta olan güzellik sektörüne de yönelmek istediğini belirten şarkıcı, “Sektörün en iyisiyle; Neslim Güngen’le ortak olacağım” dedi.

ZİRVENİN TEK SAHİBİ OLDUK

Yeni şubesinin açılışının yanı sıra Sinan Akçıl’la işbirliği yapacak olmasının heyecanını da yaşayan Neslim Güngen de güzellik merkezi zincirinin giderek büyüyeceğini açıkladı: “Daha yolun başındayız, ancak yolun başında bile zirvenin tek sahibi olduk. Önümüzdeki dönemde yeni şubelerle daha da büyüyeceğiz. Adımıza yakışır projelerle, Neslim Güngen imzasını her yerde, her ilde görmek tek hedefimiz."

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SİNAN AKÇILNişantaşıGüzellik SektörüNeslim Güngen
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