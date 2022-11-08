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Sinan Akçıl'a kocaman bir alkış. Kuryenin hayalini gerçekleştirdi

Artvin'de binlerce müzikseveri şarkılarıyla eğlendiren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konsere gelmek isteyen ancak o saatlerde mesaide olan kuryenin isteğini yerine getirerek pizza siparişi verdi.

08 Kasım 2022 Salı 14:48
Sinan Akçıl'a kocaman bir alkış. Kuryenin hayalini gerçekleştirdi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Kuryeyi bu davranışıyla mutlu eden ünlü şarkıcı hayranıyla fotoğraf çektirdi.Gençlik ve spor Bakanlığı'nın 'GSB Hep Yanında' projesi kapsamında 81 ilde üniversite öğrencileri ile buluşacak olan Sinan Akçıl, projenin 2. konserini Karadeniz'in incisi Artvin'de verdi. Çoruh Üniversitesi merkez yerleşkesinde yapılan konserde yaklaşık 20 bin Artvinli, Sinan Akçıl şarkıları ile eğlenceli vakit geçirdi. Konser öncesi öğrenci yurdunu ziyaret eden ve öğrenciler ile sohbet eden Sinan Akçıl basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YEŞİLİN DİYARINDA ÇOK MUTLUYUM"

Artvin'e ilk kez geldiğini belirten Akçıl "Doğasına hayran kaldım yeşilin diyarında olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk kez Artvin'de konser vereceğim 'GSB Hep Yanında' projesi çok güzel gidiyor daha çok şehrimize gitmek daha çok öğrencimiz ile buluşmak istiyorum.Bu sene hedefimiz 1 milyon izleyiciye ulaşmak bunun için tüm ekip canla başla çalışıyoruz" dedi.

SAHNEYE PİZZA SİPARİŞİ

Artvin Çoruh Üniversitesi konseri öncesi sosyal medyadan gelen bir mesajı paylaşan Akçıl, mesajda şöyle yazıyordu. “ Abi konserine gelmeyi çok istiyorum ama patronum izin vermiyor o saatte çalışıyorum sahneye pizza siparişi verirsen gelmiş ve seni de görmüş olurum”Çok etkilendim ve arayıp sipariş verdik deneyelim bakalım gelecek mi diyerek sahneye çıktı 4. şarkıdan sonra siparişi getiren kuryeyi sahneye alan Akçıl, kuryenin hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.11.2022 14:51
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