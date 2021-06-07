Simge'yi kıskandıran albüm...

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı 15 şarkının sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası bulunan “Yolculuk” adını verdiği albümüne gelen güzel yorumlara çok mutlu olduğunu söyleyen Cem Bekar’a, son olarak sosyal medya hesabından Simge Sağın albümü çok kıskandığını belirleyerek, övgüler yağdırdı.

Cem Bakar dinliyorum. O kadar güzel ki… Albümün tamamını dinleyip delirdim. Tam o çocukluğumdaki uzun yol albümleri gibi. İçinde o kadar sevdiğim şarkılar var ki… Kıskandım vallahi!” notuyla paylaşan Simge, Sezen Aksu'ya da, 'Teşekkürler Minik Serçem' diyerek, favori şarkısının da “Bir Süre Düşmanız” olduğunu söyledi.

Geçen hafta müzik severlerle buluşan 15 ayrı Sezen Aksu şarkısından oluşan Cem Bekar “Yolculuk” albümü müzik marketlerde en çok satan albüm olurken dijital platformlarda şarkıları en çok paylaşılan sanatçı oldu.