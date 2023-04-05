SİMGE SAĞIN: YENİ ŞARKILARIMLA YERDEN YERE VURACAĞIM

HABER: DİNÇER KARACALAR

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta Simge Sağın’ın son klibinin kamera arkasını ekrana getiriyor.

Klip setinde sadece Emel Yalçın’ı ağırlayan Simge Sağın iddialı açıklamalar yaptı ve yakında yapacağı albümde dinleyenlerini yerden yere vuracağını söyledi.

Programda ayrıca Demet Akalın’ın yeni çalışmasıyla ilgili açıklamaları, Ferhat Göçer’in müzikalinin perde arkasının yanı sıra müzik ve magazin dünyasından son haberler yer alacak.

“50 fifty” 6 Mart Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında….