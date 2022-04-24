ŞİMDİ SAHİLDE AT BİNME ZAMANI

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İSTANBUL

Yerli ve yabancı turistlerin at binmek için tercih ettikleri yerlerin başından gelen Atlıtur yaz sezonunu açtı. 2021 Lüksemburg Güzeli Emilie Boland’da at binmek için soluğu İstanbul’da aldı.

Özellikle sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteklerle isimlerinden söz ettiren Atlıtur,yerli ve yabancı turistlerinde at binmek için tercih ettikleri yer haline geldi. Tay boksu,binicilik,yüzme,fitness ve oryantal danslarından hoşlanan Lüksemburg 2021 Güzeli Emilie Boland, tatil için geldiği İstanbul’da Gümüşdere Palajında bulunan Atlıtur’a koştu. Yaklaşık 2 saat sahilde at binen Boland,usta binicilere adeta taş çıkarttı.

YERLİ VE YABANCI KADINLAR AT BİNMEYE MERAKLI

Özellikle Dubai, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turistler at binmeye ülkemize geldiğini söyleyen Atlıtur Sağlık Spor Doğal Yaşam Derneği Başkanı Alp Arslan,’Havaların ısınmasıyla birlikte turistler akın etmeye başladı. Özellikle kadın turistler sahilde at binmekten büyük keyif alıyor. Turisler www.horseriding.com.tr adresinden bize ulaşıyor’dedi.