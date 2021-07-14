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Şimdi konser zamanı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:59
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Şimdi konser zamanı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yeni Single Yaz Versiyonu Tamam

ŞİMDİ KONSER ZAMANI

Soner Arıca, dinleyenlerden büyük ilgi gören “Esmesin Ayrılık” isimli yeni single’ının yaz ayları için hazırlanan moombahton versiyonu’nu geçtiğimiz günlerde tamamlayarak müzikseverlerle buluşturduktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle 15 ay ara vermek zorunda kaldığı konserlerine yaz turnesi ile başladı. Soner Arıca, geçtiğimiz akşam turnenin ilk konserini Rixos Premium Göcek’te verdi.

Çok özlemişim

Turne öncesi yeni imaj

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserine “Şarkılarımı sizlerle hep bir ağızdan söylemeyi çok özlemişim” sözleriyle başlayan Soner Arıca’nın, saçlarının yanlarını kazıttığı, yeni imajı çok beğenildi. Soner Arıca Sayı Organizasyon’un düzenlediği yaz turnesi kapsamında; 14 Temmuz’da Kocaeli’de, 16 Temmuz’da Manisa’da, 20 Temmuz’da Göcek’te, 7 Ağustos’ta Arsuz’da (Hatay), 8 Ağustos’ta Antakya’da, 11 Ağustos’da İstanbul’da, 18 Ağustos Bursa’da, 20 Temmuz’da Göcek’te sahne alacak.

Arıca’dan yeni single’a yaz versiyonu’nun klibi de yayında

Söz ve müziği Yudum’a ait olan “Esmesin Ayrılık” isimli single’ın mombahton versiyonunda da aranjör olarak Miraç Kutlu’nun imzası var. Orijinal versiyonundaki etnik duygu korunarak, elektronik dans müziği alt yapısıyla sunulan şarkının Murat Bulut, yönetmenliğinde çekilen ve şarkının yaz versiyonuna özel kurgulanan video klibi de aynı gün izleyenlerle buluştu.

Soner Arıca Yaz Turnesi detaylı program;

(Netleşen konser takvimi)

9 Temmuz Göcek Rixos Premium

14 Temmuz Kocaeli Hayal Kahvesi

16 Temmuz Manisa Hayal Kahvesi

20 Temmuz Göcek Rixos Premium  

6 Ağustos Mersin Hayal Kahvesi

7 Ağustos Arsuz (Hatay) Mira Bar

8 Ağustos Antakya Atlı Spor Kulübü

11 Ağustos İstanbul Aqua Florya Hayal Kahvesi

18 Ağustos Bursa Orhangazi Hayal Kahvesi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Soner ArıcaEsmesin Ayrılık
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