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Şimdi Duygu depresyonda!

Funda Arar, Tuğba Yurt, Aylin Coşkun gibi ünlü isimlere verdiği bestelerle tanınan Duygu Eyüpoğlu, sürpriz bir projeyle müzikseverlerin karşısında. Eyüpoğlu, başarılı DJ Mert Aydın’la el ele verdi, Göksel’in bir döneme damga vuran “Depresyondayım” şarkısına yepyeni bir yorum getirdi. 

Şimdi Duygu depresyonda!

Funda Arar, Tuğba Yurt, Aylin Coşkun gibi ünlü isimlere verdiği bestelerle tanınan Duygu Eyüpoğlu, sürpriz bir projeyle müzikseverlerin karşısında. Eyüpoğlu, başarılı DJ Mert Aydın’la el ele verdi, Göksel’in bir döneme damga vuran “Depresyondayım” şarkısına yepyeni bir yorum getirdi. 

28 Aralık 2018 Cuma 19:24
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Şimdi Duygu depresyonda!

DİNÇER KARACALAR

Göksel’in 2000’li yılların başında seslendirdiği “Depresyondayım” o döneme damgasını vurmuş, şarkı Türk popunun unutulmaz eserleri arasına girmeyi başarmıştı. Duygu Eyüpoğlu ve DJ Mert Aydın, özellikle nakarat kısmıyla hafızalara kazınan “Depresyondayım”ı 18 yıl sonra yeni versiyonuyla müzikseverlerle buluşturuyor. Şarkı, 25 Aralık’ta DMC etiketiyle dijital platformlarda beğeniye çıktı.


DUYGU’NUN BESTELERİ ÜNLÜ
SANATÇILARIN ALBÜMÜNDE


Duygu Eyüpoğlu, müzik dünyasında besteci kimliğiyle tanınan bir isim. Bugüne dek çok sayıda sanatçıya beste veren Eyüpoğlu, Funda Arar’ın “Üstat”, Tuğba Yurt’un “İnceden İnceden” ve Aylin Coşkun’un “Diğer Yarım” şarkılarının da yaratıcısı. 1989 doğumlu genç yeteneğin müzik aşkı, henüz küçük bir çocukken başlamış: “Müziğe 10 yaşındayken gitar çalarak başladım. Sonrasında keman, piyano ve çello eğitimi aldım. 2010 yılında Haliç Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı’na girdim ve 4 yıl şan bölümünde okudum. Mezun olduktan sonra bir süre müzik öğretmeni olarak çalıştım ve aynı zamanda bazı sanatçılara vokalistlik yaptım. Sonrasında söz ve müziği bana ait olan şarkıları sanatçılara sundum, albümlerinde şarkılarıma yer verdiler.”


YENİ VERSİYONU
HERKES BEĞENECEK


“Depresyondayım” şarkısıyla kariyerinde yeni bir döneme giren Duygu Eyüpoğlu, bu projeyle çok iddialı: “Aslında biz Mert Aydın’la birlikte başka bir şarkı yapacaktık. Ama o kendi projesi ‘Depresyondayım’ı bana dinletince bu şarkıda karar kıldık ve üzerinde yoğunlaştık. Mert’in yönlendirmeleriyle şarkının son hali ortaya çıktı. Günümüz sound’una uygun bi proje oldu. Çok içime sindi. ‘Depresyondayım’ zamanının hit şarkılarından biriydi, bu versiyonunun da çok beğenileceğine inanıyorum.”


“KLİP DE ÇOK
EĞLENCELİ”


Ajda Pekkan, Linet, Burcu Güneş, Ayşe Hatun Önal ve Doğuş gibi çok sayıda ünlü isme sahnede eşlik eden, aynı zamanda albümleri için aranjeler yapan DJ Mert Aydın da “Depresyondayım” şarkısının listelerde yeniden zirveye yerleşeceğini söylüyor: “Herkes depresyonda, bizim amacımız bu şarkıyla insanları depresyondan çıkarmak. Klibimiz de eğlenceli oldu. Elif Demiralp’in yönettiği klipte DJ Burak Yeter ve sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak da rol aldı. Eminim şarkı da klip de çok sevilecek. ‘Depresyondayım’ yıllar sonra müzik listelerinde yeniden 1 numara olacak.”

KLİP LİNKİ 

https://youtu.be/qN-yHtWiBTA " 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Duygu EyüpoğluFunda ArarTuğba YurtAylin Coşkun
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