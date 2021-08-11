“Şimdi 90'lar 2” Albümü Çıktı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“Şimdi 90’lar” albümünün gördüğü büyük ilginin ardından, Türk Pop Müziği’nin 90’lı yıllarına damgasını vuran 12 ünlü ismi bir araya getiren “Şimdi 90'lar 2” albümü Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

12 ünlü isim bir arada

12 ünlü isimden 12 sevilen şarkı

Beklenen “Şimdi 90'lar 2” albümünde müzik hayatlarına 90'larda başlayan, üretmeye ve adlarından söz ettirmeye devam eden, bugünün starları Yonca Evcimik, Sibel Alaş, Reyhan Karaca, Hazal, Erdal Çelik, Jale, Boran, Uhde Seçil; birlikte yaptıkları üretimlerle, hayat verdikleri şarkılarla Türk Pop Müziği’nde çok önemli bir yere sahip olan Eda & Metin Özülkü ve Oya & Bora; 70’ler, 80’ler, 90’ların en göz alıcı yıldızlarından biri olan Seyyal Taner bir araya geldiler ve 90'lara damgasını vuran şarkılarını yeniden söylediler.

Prodüktörlüğünü Hakan Eren’in, müzik yönetmenliğini Metin Özülkü’nün yaptığı “Şimdi 90'lar 2” albümündeki şarkıların düzenlemeleri Metin Özülkü ve Hasan Çiçek tarafından yapıldı.