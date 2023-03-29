Şimal’in mücadelesinden çıkan emanet ‘Sen Ya da Ben’

HABER: DİNÇER KARACALAR

‘Sen Ya da Ben’in sözlerini yaklaşık iki yıl önce meme kanseri ile mücadele ettiği günlerde yazdığını anlatan Şimal ¨Şarkıyı sevdiklerimi benim için üzülmesinler diye etrafımdan olabildiğince uzaklaştırdığım dönemde yazdım. Tedavim devam ederken karaladığım satırlar bunlar, benim için çok kıymetli. Bana ilaç gibi gelmişti, şimdi de sizlere emanet¨ dedi. Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, başarılı geçen bir tedavi sürecinin ardından da sağlığına kavuşmuştu.