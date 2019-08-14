Sılanaz’dan yeni şarkı, yeni klip

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Genç şarkıcı Sılanaz, sözü ve müziği İbrahim Erkal’a ait olan ‘A Bebeğim’ şarkısının klip çekimi için Kilyos Güverte Park Restoran’da kamera karşısına geçti. Klipte bambaşka bir imaja bürünen Sılanaz’ın şarkısı dijital platformlardaki yerini aldı.

Anarjesini Selim Çaldıran’ın yaptığı ‘A Bebeğim’ şarkısının klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Özdemir Plak etiketiyle dinleyiciyle buluşan şarkısına çok güvenen Sılanaz, “Çok sevdiğim bir sanatçının çok sevdiğim bir şarkısını seslendirdiğim için çok mutluyum” dedi.

Müzik hayatına 14 yaşında Almanya’da başlayan Sılanaz, ‘Delikız’ adlı türkü albümüyle büyük bir çıkış yaptıktan sonra 2017’de Var mısın isimli 3. Albümünü çıkardı. Sanatçı, 2 yıllık titiz bir çalışma sonucu ‘A Bebeğim’ şarkısını sevenleriyle buluşturdu.