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Sıla konserlerine bir aylık zorunlu erteleme 

İki hafta önce 15 şarkılık yeni albümü ‘Şarkıcı"yı dinleyicisiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşayan pop müziğin sevilen sanatçısı Sıla Gençoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteledi.

03 Haziran 2022 Cuma 14:50
Sıla konserlerine bir aylık zorunlu erteleme 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yaklaşık 20 gün önce düşen ve taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan Sıla’nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziranda planlanan konserlere  izin vermedi. 

Böylece sanatçının hazirandaki konser takvimi temmuza kaydırılmış oldu. Sıla yeni albümü “Şarkıcı” sonrası konser serisine 1 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro ile başlayacak. Sanatçı, 9 Temmuz Altınoluk, 11 Temmuz Çeşme ve ardından diğer şehirlerde devam edecek konserlerle yaz boyunca dinleyicisiyle buluşacak.  

10 Mayıs’ta düşme sonucu köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan ve kolu askıda duran sanatçı, instagram hesabından paylaştığı videolu açıklamasında şunları anlattı: 

“Sekiz isimli askımla sesleniyorum size. Yeni olmuş bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle biraz dişimi sıktım. Fakat olmadı. Diyeceksiniz ki 'Ne oldu?' Düştüm, köprücük kemiğimi taşa çarptım ve ucu da kırıldı. Alçıya da alınmıyor. Bu askıyla yaşıyorum. İlk üç konseri iptal etmemizin nedeni de buydu. Ben çaktırmama niyetiyle canlı yayında askıyı çıkartarak, hiç bir şey olmamış gibi davranarak epey bir gayret gösterdim. Fakat  doktorumun son muayenesinde haziranda yapacağım konserlerin epey risk yaratacağı sonucu çıktı.  Ben tabi büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılar yeni çıktı, birlikte efkar paslaşacağız, neşe paylaşağız diye düşünüyordum. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Nekahat dönemim devam edecek. Konserlere 1 Temmuz Bodrum Antik'le başlayacağız. Bu durumu ben bildirmek istedim sizlere. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle... Yeni şarkılara nazarlık olsun diyelim. Öpüyorum yanaklarınızdan.”

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Anahtar Kelimeler:
SılaSıla Gençoğlu
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