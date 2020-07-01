SIKI BİR HAYVAN DOSTU OLAN POPÇU OKAN TOK'DAN YENİ ŞARKI YENİ KLİP

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk Pop Müziğinin temsilcilerinden OKAN TOK “Gözlerimde Saklı Gidişin ” isimli şarkısıyla 2020 yazına merhaba demeye hazırlanıyor . Sesiyle müziğiyle sevenlerini bu yaz da yalnız bırakmayan sanatçı dillere dolanacak şarkısı ile 7 temmuzda tüm digital platformlarda ve youtube kanalında yayında olacak.

Şarkının sözü ve müziği Emrah Özdoğan’a düzenlemesi Tansel Doğanay’a ait. yönetmen Halit Fıçıcıoğlu’nun yönetmenliğinde Şile - Ağva’da çekilen Klibinde Okan Tok’a sanatçı dostu Merve Holefter eşlik etti.

Kemal Aslan prodüktörlüğünde yayınlanacak olan single'ın imaj fotoğrafları için Murat Orkun’un objektifine poz verdi. Aynı zamanda Onların da Gözyaşları Var adlı projesiyle yapmış olduğu etkinliklerle de yakından tanıdığımız Okan Tok tam anlamı ile çok sıkı bir hayvan dostu.