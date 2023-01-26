Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.238,36
ALTIN
1.170,30
DOLAR
18,82
STERLİN
23,35
EURO
20,54
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
Kat karşılığı inşaat yapım...
İstanbul Okan Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 49...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
İş fırsatları için hemen tıkla!

"SİBEL CAN’LA DÜET YAPMAK İSTERİM"

Hayranlarına sürpriz yapan genç sanatçı Mert Deniz, Gnl Entertainment’in yapımcılığını üstlendiği “Yine Yine” albümüyle yeniden yepyeni şarkılarla sevenleriyle buluştu.

26 Ocak 2023 Perşembe 13:24
"SİBEL CAN’LA DÜET YAPMAK İSTERİM"

Bu kez bir değişiklik yapan Mert Deniz albümünde Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından “Güllerim Soldu”yu hem seslendirdi hem de kliplendirdi. Dinleyicilerin beğenisini kazanan genç solistKulaklarımızın pası silindi, sayende eskiye gittik” yorumları aldı. Müzikseverlerin sevgisi ve ilgisi benim ilham kaynağım diyen genç müzisyen Deniz, “Daha çok albüm yaparım. Bu sevgi hiç bitmesin” ifadesini kullandı. Son zamanlarda düetlerin ilgi gördüğü müzik sektörü için konuşan Mert Deniz “ Benim de gönlümde sesini ve yorumunu beğendiğim Sibel Can’la düet var” açıklamasında bulundu.
 

Küçük yaşlardan bu yana hayatını ve eğitimini müziğe adayan Mert Deniz, 2008 yılında yaptığı “Kal Benimle” albüm çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Söz ve müziği kendisine ait şarkılarıyla çok sevilen Mert Deniz, “Kal Benimle” albümünden hemen sonra “Aşkı Kıymetlim” ve “Aşk Yeniden” albümleriyle hayranlarıyla buluştu. Hiç durmadan üretmeye devam eden, 100’e yakın eseri bulunan sanatçı, sahne çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mert DenizGnl Entertainment
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜZİK VE MAGAZİNİN NABZINI “50 fifty” TUTUYOR
MÜZİK VE MAGAZİNİN NABZINI “50 fifty” TUTUYOR
Golden Orkide Awards Of The Year Ödül Gecesinde 100 ödül verilEcek!
Golden Orkide Awards Of The Year Ödül Gecesinde 100 ödül verilEcek!
Ünlü sanatçı Maral’a tüm zamanların eskimeyen en çok dinlenen halay şarkısı ödülü
Ünlü sanatçı Maral’a tüm zamanların eskimeyen en çok dinlenen halay şarkısı ödülü
“Durumlar Müsait” Yayında!
“Durumlar Müsait” Yayında!
4. Uluslararası kalite ödüllerinde Mirza Parlakyiğit ödülünü aldı
4. Uluslararası kalite ödüllerinde Mirza Parlakyiğit ödülünü aldı
Elif Buse'den ayrılan sevdalılara şarkı...
Elif Buse'den ayrılan sevdalılara şarkı...
EMİR’DEN YENİ SİNGLE “NERDESİN AŞK”
EMİR’DEN YENİ SİNGLE “NERDESİN AŞK”
ALTERNATİF MÜZİKTE YEPYENİ BİR SOLUK: ALPER AYTEKİN
ALTERNATİF MÜZİKTE YEPYENİ BİR SOLUK: ALPER AYTEKİN
Emrah Şahin müzik dünyasına bomba gibi giriş yaptı!
Emrah Şahin müzik dünyasına bomba gibi giriş yaptı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi