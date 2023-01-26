"SİBEL CAN’LA DÜET YAPMAK İSTERİM"

Bu kez bir değişiklik yapan Mert Deniz albümünde Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından “Güllerim Soldu”yu hem seslendirdi hem de kliplendirdi. Dinleyicilerin beğenisini kazanan genç solistKulaklarımızın pası silindi, sayende eskiye gittik” yorumları aldı. Müzikseverlerin sevgisi ve ilgisi benim ilham kaynağım diyen genç müzisyen Deniz, “Daha çok albüm yaparım. Bu sevgi hiç bitmesin” ifadesini kullandı. Son zamanlarda düetlerin ilgi gördüğü müzik sektörü için konuşan Mert Deniz “ Benim de gönlümde sesini ve yorumunu beğendiğim Sibel Can’la düet var” açıklamasında bulundu.



Küçük yaşlardan bu yana hayatını ve eğitimini müziğe adayan Mert Deniz, 2008 yılında yaptığı “Kal Benimle” albüm çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Söz ve müziği kendisine ait şarkılarıyla çok sevilen Mert Deniz, “Kal Benimle” albümünden hemen sonra “Aşkı Kıymetlim” ve “Aşk Yeniden” albümleriyle hayranlarıyla buluştu. Hiç durmadan üretmeye devam eden, 100’e yakın eseri bulunan sanatçı, sahne çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.